Sytuacja na rynkach 31 sierpnia - inflacja w strefie euro też odbija

Czwartek i zarazem ostatni dzień sierpnia, nie przynosi konkretnych wskazań na rynku - dolar wypada mieszanie po tym, jak w środę stracił po publikacji słabszych danych ADP z rynku pracy za sierpień i gorszej rewizji danych PKB za II kwartał - po rozczarowaniu danymi o zaufaniu konsumentów, oraz wskaźniku JOLTS, podbiły one oczekiwania, co do tego, że Fed wstrzyma się z podwyżką stóp na jesieni. Niemniej jeszcze wczoraj wieczorem amerykańska waluta odrobiła część strat.

Dzisiaj rano poznaliśmy szacunkowe dane o inflacji z Francji - ta wypadła w sierpniu wyraźnie powyżej oczekiwań rosnąc o 4,8 proc. r/r (CPI) i 5,7 proc. r/r (HICP). Wczoraj mieliśmy dane z Hiszpanii i Niemiec - obraz, który się na tej bazie rysuje pokazuje, że w najbliższych miesiącach nie ma co liczyć na dalsze wyhamowywanie presji inflacyjnej w strefie euro. Pytanie tylko czy odbicie będzie krótkie i na ile widoczne - oraz, czy na to będzie chciał reagować Europejski Bank Centralny. Ten może jednak przyjąć postawę obserwatora biorąc pod uwagę wyraźną słabość danych obrazujących koniunkturę w gospodarce. W efekcie euro nie wzrosło po danych z Francji, a spadło - notowania EUR/USD zeszły poniżej 1,09 - gdyż rynek nie zakłada, aby EBC miał we wrześniu (14.09) podnieść stopy procentowe (szanse na taki ruch są wyceniane na 40 proc.).

Ciekawe informacje napłynęły w nocy z Japonii. Wprawdzie dynamika produkcji przemysłowej rozczarowała (w lipcu spadła o 2,5 proc. r/r), ale już sprzedaż detaliczna przyspieszyła w tym samym okresie do 6,8 proc. r/r. Członek BOJ - Toyaki Nakamura - uważa, że BOJ powinien zastanowić się nad odejściem od luźnej polityki, gdyż na razie luka popytowa pozostaje ujemna, ale za jakiś czas (biorąc pod uwagę dzisiejsze dane), może się to zmienić. Jen jest dzisiaj w grupie najsilniejszych walut pośród G-10, choć zyskuje do dolara zaledwie 0,2 proc.

Dzisiaj w kalendarzu mamy dane o inflacji konsumenckiej w strefie euro o godz. 11:00, oraz kolejną paczkę odczytów z USA - o godz. 14:30 będą to informacje o dochodach i wydatkach Amerykanów, oraz wskaźnik PCE Core za lipiec. O tej samej porze poznamy też dane o cotygodniowym bezrobociu, a o godz. 15:45 pojawi się odczyt wskaźnika Chicago PMI.

EUR/USD - zaliczony ruch powrotny?

Od wczorajszego szczytu przy 1,0945 kurs EUR/USD spadł już o ponad 80 pipsów. Zaliczyliśmy tym samym klasyczny ruch powrotny do przełamanej linii trendu wzrostowego - obecnie 1,0868. Skąd to cofnięcie, skoro wczorajsze dane z USA były "gołębie", a dzisiejsze odczyty szacunkowej inflacji z Francji, ale i też strefy euro za sierpień (5,3 proc. r/r HICP) sugerują, że trend jej spadku obserwowany od kilku miesięcy wyhamował? Wprawdzie bazowa HICP spadła do 5,3 proc. r/r z 5,5 proc. r/r, jak oczekiwano, ale i tak grupa "jastrzębi" w Europejskim Banku Centralnym będzie miała powody do komentowania i podbijania scenariusza jesiennej podwyżki. W takim razie dlaczego EUR/USD spadł? Spójrzmy na dzisiejszy kalendarz i pozycję o godz. 14:30 - inflacja PCE i PCE Core za lipiec - zdaniem Jerome Powella ważniejsza, niż dane CPI. I to ona budzi pewne obawy w Fed. Szacunki zakładają jej nieznaczne odbicie do 3,3 proc. r/r i 4,2 proc. r/r w lipcu.

Dolar, zatem asekuracyjnie ustawił się pod dzisiejsze dane PCE z godz. 14:30. Czy te będą już w cenie EUR/USD? Jutro mamy kolejne dane z USA - rynek pracy i odczyt ISM dla przemysłu - które mogą znów rozczarować. Tymczasem dla euro jeszcze dzisiaj ważne będą dwa tematy - o godz. 13:30 zapiski z lipcowego posiedzenia EBC na którym doszło do podwyżki stóp o 25 punktów baz. do 3,75 proc., oraz wystąpienie wiceprezesa EBC, Luisa de Guindosa, o godz. 18:00. Mogą one dać preteksty do dyskusji o jesiennym ruchu EBC. Nieważne, że ostatecznie 14 września będziemy mogli mówić co najwyżej o werbalnej podwyżce, ważny jest rynkowy szum dający tzw. motyw do rozegrania pewnego scenariusza.

Technicznie po ruchu powrotnym para EUR/USD powinna kontynuować zwyżkę. Oczekujmy, zatem wybicia wczorajszego szczytu przy 1,0945 w perspektywie kolejnych dni.