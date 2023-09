Sytuacja na rynkach 5 września - dolar znów podbija stawkę

Wtorek przynosi umocnienie dolara na szerokim rynku. Czy rynek zakłada, że powracający dzisiaj na rynek inwestorzy z USA będą myśleć w ten sposób? Kontrakty futures na indeksy na Wall Street zaczynają spadać w dół, co może pasować do koncepcji silniejszego dolara w ślad za globalnym podbiciem trybu risk-off.

Rynek znów boi się o Chiny - wczorajszy optymizm był dość krótki, tamtejsza giełda powróciła do spadków, a agencja Bloomberg podaje, że nawet dwie trzecie z 50 tamtejszych deweloperów jest na skraju bankructwa, a kolejnych szesnastu ma do zapłacenia w tym miesiącu spore odsetki od wyemitowanego długu. Jednocześnie nadal nie jest jasna przyszłość największego gracza Country Garden, gdyż przekładanie płatności, tylko oddala, a nie redukuje ryzyko. Z Chin napłynęły też słabsze dane PMI dla usług. Wskaźnik liczony przez Caixin spadł w sierpniu do 51,8 pkt. z 54,1 pkt. wobec prognozy 53,6 pkt. Innymi słowy rynek zaczyna się coraz bardziej obawiać o chińską gospodarkę i to, że jej problemy przełożą się na mocniejsze spowolnienie na świecie w 2024 r., które i tak się pojawi ze względu na politykę banków centralnych (wysokie stopy procentowe na dłużej).

Dzisiaj najmocniej wobec dolara traci AUD. Nie jest to bynajmniej wynik posiedzenia RBA, który zgodnie z oczekiwaniami nie ruszył stóp procentowych (4,10 proc.), ale zostawił sobie furtkę do ich podwyższenia w przyszłości (inflacja w usługach pozostaje zaskakująco trwała), a bardziej obaw o to, że słabnące Chiny uderzą w gospodarkę w całej Azji. Z walut G-10 najmniej słabnie JPY (zaledwie 0,33 proc. wobec USD), chociaż mógłby więcej - dane o wydatkach japońskich gospodarstw domowych wypadły zaskakująco słabo (w lipcu spadek o 5 proc. r/r), co nieco przeczy tezie o domykaniu się luki popytowej (ta mogłaby popchnąć BOJ w stronę wyjścia z luźnej polityki). Dzisiaj słabo wypada też euro, chociaż nie traci szczególnie dużo. Główny ekonomista EBC (Philip Lane) powiedział, że spodziewa się niższej inflacji na jesieni, a dane PMI dla usług wypadły w sierpniu gorzej od prognoz (47,9 pkt. wobec pierwotnych 48,3 pkt.). Kurs EUR/USD spadł poniżej sierpniowego dołka przy 1,0765.

Dzisiaj w kalendarzu mamy jeszcze PMI dla usług z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz dane z USA o godz. 16:00 (zamówienia w przemyśle i dynamika zamówień na dobra trwałego użytku). ISM dla usług poznamy dopiero jutro. Wpływ na sentyment na FX mogą mieć dzisiaj rynki akcji.

EUR/USD - nowe minima w trendzie spadkowym od połowy lipca

Słabe dane PMI dla usług (gorsze od pierwszych szacunków), oraz nieco "gołębia" wypowiedź głównego ekonomisty Europejskiego Banku Centralnego, redukują szanse na dalsze podwyżki stóp - cykl zacieśniania polityki najprawdopodobniej się zakończył. Euro jest też wrażliwe na to, co może dziać się Chinach, gdyż to nasila ryzyko głębszej recesji w Niemczech. Z kolei dolar zaczyna korzystać na globalnym podbiciu risk-off, co powoduje, że rośnie zainteresowanie amerykańskimi obligacjami po spadku ich cen w sierpniu - dodatkowo ten scenariusz dla rynku długu podbija fakt, że szanse na jesienną podwyżkę stóp przez Fed zmalały po ostatnich odczytach danych.

Co dalej? Układ na futures na FUS500, czy też FUS100 zaczyna wyglądać spadkowo. To może jeszcze podbić dolara. Technicznie EUR/USD po spadku poniżej 1,0765 (dołek z sierpnia) może kierować się w stronę 1,0700 (równość fal) i dalej w okolice 1,0635-65 (minima z początku czerwca).