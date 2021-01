Jak co miesiąc aktualizujemy szacunek dynamiki PKB w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Z naszego modelu wynika, że koniunktura w UE w styczniu nie zmieniła się istotnie względem tej w grudniu. To dobra wiadomość - nie doszło do pogorszenia koniunktury pomimo kolejnego miesiąca restrykcji. Podmioty gospodarcze powoli dostosowują się do gospodarowania w czasie epidemii.

Z tego artykułu dowiesz się o miesięcznych szacunkach PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej.