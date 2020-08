Szef MSZ Jacek Czaputowicz podał się do dymisji

Karczewski: działania rządu powinny aktywnie wspierać modernizację gospodarki

To, co różni nas od naszych przeciwników, to przekonanie, że działania rządu powinny aktywnie wspierać modernizację polskiej gospodarki; nie możemy czekać, aż załatwi to za nas rynek, bo rynek tego za nas nie załatwi, mówi w wywiadzie z "Do Rzeczy" marszałek Senatu Stanisław Karczewski.