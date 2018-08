Szef PPL: Radom odciąży Okęcie

Mariusz Szpikowski przekonuje, że do czasu zbudowania Centralnego Portu Lotniczego, potrzebne jest zwiększenie przepustowości lotnisk na Mazowszu.

Koszty rozbudowy lotniska w Radomiu i przejęcia w efekcie części ruchu z Okęcia, byłyby mniejsze niż koszty rozbudowy lotniska w Modlinie - tak prezes Polskich Portów Lotniczych Mariusz Szpikowski uzasadnia w sobotę w "Super Expressie" zamiary PPL, aby to z Radomia uczynić duży port.



Szpikowski przekonuje, że lotnisko Chopina, "nawet jeśli rozbudujemy je do maksymalnych rozmiarów, nie będzie w stanie obsługiwać rosnącej liczby pasażerów".



Do wyboru był więc Modlin i Radom. "Zaangażowaliśmy dużą międzynarodową firmę Arup, która zajmuje się lotniskami, i zamówiliśmy u nich analizę lokalizacyjną w oparciu o istniejące lotniska. Wzięto więc pod uwagę Modlin i Radom" - mówi prezes PPL. Przyznaje, że "atutem Modlina była odległość, ale problemem był już czas dojazdu". Z kolei Radom jest w tej chwili "prototypem lotniska".



"Modlin jest i działa. Ale dla nas, aby działał, musimy mieć możliwość przełożenia ruchu z Okęcia. Dziś Modlin ma decyzję środowiskową na obsługę 66 operacji w ciągu doby. By mógł przejąć ruch z lotniska Chopina, tych operacji musiałby obsługiwać 178. Uzyskanie takiej decyzji, przejście całej ścieżki administracyjnej, jeśli w ogóle byłoby możliwe, zajęłoby od 3 do 5 lat" - powiedział prezes PPL.



W Modlinie także "trzeba by w zasadzie od nowa zbudować drogę startową i cała rozbudowa potrwałaby około czterech lat i kosztowała 1,045 mld zł" - zaznaczył. Z kolei w Radomiu "po remoncie droga startowa mogłaby bez problemu obsługiwać wszystkie samoloty" - dodał.



"To znacząco skraca czas inwestycji. Wystarczyłoby tylko dwa lata i pierwsza faza rozbudowy, która umożliwiłaby przeniesienie ruchu z Okęcia, to 400 mln zł" - powiedział Szpikowski.