Szef Rady Europejskiej wzywa do przyspieszenia prac nad sankcjami dla Białorusi

Kosiniak-Kamysz: znieśmy sankcje gospodarcze wobec Rosji

Sankcje polityczne wobec Rosji należy utrzymać, a sankcje gospodarcze należy znieść, bo one nie funkcjonują" - powiedział w czwartek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekonywał, że wszyscy się dogadują ponad naszymi głowami z Rosją. "I my tylko mamy na to patrzeć?" - pytał.