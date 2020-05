Szef RMN ogłosił głosowanie nad powołaniem J. Kurskiego do zarządu TVP

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ogłosił głosowanie nad powołaniem Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej. Jak wyjaśnił PAP, głosowanie będzie miało charakter korespondencyjny i - zgodnie z regulaminem - członkowie RMN mają na nie dwa dni.

Szef RMN odniósł się do informacji podanej w czwartek przez portal wirtualnemedia.pl, że głosowanie ma dotyczyć powołania Kurskiego na prezesa TVP. W rozmowie z PAP Czabański wyjaśnił, że głosowanie dotyczy powołania Kurskiego na członka zarządu TVP.



"Wniosek o poszerzenie zarządu i powołanie pana Jacka Kurskiego w skład zarządu wystosował do mnie pan Maciej Łopiński, prezes zarządu TVP i uznałem, że ten wniosek jest trafny. W związku z tym sam złożyłem wniosek o głosowanie korespondencyjne w sprawie powołania pana Jacka Kurskiego w skład zarządu TVP" - powiedział Czabański.



Szef RMN podkreślił też, że głos prezesów zarządów przy kształtowaniu ich składu jest bardzo istotny. "Bo są naturalnymi liderami tych zarządów i w związku z tym, że pan Maciej Łopiński do mnie wystąpił z takim wnioskiem, uznałem trafność tego wniosku i zrobiłem to, co zrobiłem" - powiedział Czabański.



Dopytywany o dalszą procedurę przy głosowaniu, szef RMN wyjaśnił, że będzie miało ono charakter korespondencyjny i - jak wynika z regulaminu Rady - potrwa maksymalnie dwa dni. "W ciągu dwóch dni od momentu ogłoszenia (głosowania) członkowie Rady mają czas na to, żeby się wypowiedzieć mejlowo: czy są za, czy się sprzeciwiają, czy nie mają tutaj zdania, czy głosują, czy nie głosują" - wyjaśnił, dodając, że głosy członków RMN mogą wpłynąć wcześniej.



Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r. do początku marca br. Na jego miejsce Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała Macieja Łopińskiego, jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.