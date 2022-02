Sześć miesięcy strat na obligacjach

Ale jest też dobra wiadomość - poniższy wykres pokazuje, że skala miesięcznych strat sytematycznie maleje. Najbardziej dramatyczny okazał się październik ub.r., gdy TBSP stracił ponad 3 proc. na skutek szokującej dla rynku gwałtownej zmiany retoryki Rady Polityki Pieniężnej. Tymczasem w styczniu br. indeks spadł już "tylko" o niecałe 0,5 proc.

Inną dobrą wiadomością jest to, że średnia ważona rentowność omawianych obligacji (3,7 proc.) jest najwyższa od prawie ośmiu lat i ma już spory zapas (ok. 1,5 pkt. proc.) względem poziomu stopy referencyjnej NBP.

Kluczową niewiadomą pozostaje natomiast to do jakiego pułapu doprowadzą tę stopę kolejne podwyżki (najbliższa już zapewne 8 lutego). W prognozach ekonomistów coraz częściej usłyszeć można poziom 4 proc. lub więcej.

Historycznie wymarzonym momentem do wypełnienia portfela obligacjami stałokuponowymi był rychły koniec podwyżek - wkrótce potem rentowności już nie tylko przestawały rosnąć, lecz nawet zaczynały ... mocno spadać (co z kolei powodowało wzrost cen), co wynikało z przekonania rynku, że seria podwyżek za mocno schłodziła koniunkturę gospodarczą.

Reasumując, obligacje stałokuponowe zakończyły już szósty miesiąc pod kreską, choć pocieszająca jest szybko malejąca skala strat. Wymarzoną sytuacją dla tego rynku byłby rychły koniec podwyżek stóp procentowych.