Sztucznej inteligencji nie należy się bać [WIDEO]

- Trendem, który absolutnie branża finansowa powinna rozwijać, i jest na to gotowa, jest AI, czyli sztuczna inteligencja. Coś, co w zasadzie branża finansowa już wykorzystuje, ale jest to dopiero wierzchołek góry lodowej możliwości. Myślę, że można więcej i w tej branży trzeba więcej – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Jakie możliwości daje wdrażanie sztucznej inteligencji? Jakie problemy to rozwiązuje? Jak pod tym względem wypadamy na tle innych europejskich krajów? Jakie wyzwania i zagrożenia dla branży finansowej niesie za sobą sztuczna inteligencja, i jakie budzi wątpliwości? I czego oczekują od branży finansowej klienci? Czy wygoda jest ważniejsza od bezpieczeństwa? Więcej na ten temat w materiale wideo.