Tajwan: najmniejszy wzrost wydatków na sektor wojskowy od sześciu lat

Tajwan planuje zwiększyć swoje wydatki wojskowe o najmniejszy procent od 2018 r. mimo, że zagrożenie w regionie rośnie, a Pekin nasila swoją presję militarną na wyspę - przekazał we wtorek Bloomberg.

Rząd w Tajpej zwiększy całkowite wydatki na obronę do rekordowego poziomu 606,8 mld dolarów tajwańskich (19 mld USD), co stanowi ok. 2,5 proc. PKB. Oznacza to wzrost o ok. 4,6 proc. w stosunku do wydatków przewidzianych na ten rok. Dla porównania władze wyspy zwiększyły wydatki na sektor w 2023 r. o 12,5 proc. w stosunku do 2022 r.

“Tajwan musi nadal wzmacniać zdolność samoobrony, (...) zapewniać bezpieczeństwo i interesy narodowe oraz dążyć do większego wsparcia międzynarodowego” - przekazała w oświadczeniu prezydent Tsai Ing-wen.

Napięcie na linii Chiny-Tajwan nieustannie rośnie

Tajwan znajduje się pod coraz większą presją, ponieważ Chiny nasilają ataki na środkową linię Cieśniny Tajwańskiej oddzielającą od dziesięcioleci rywali. Państwo Środka przeprowadziło w weekend serię wspólnych ćwiczeń marynarki wojennej i sił powietrznych w proteście przeciwko tranzytowi wiceprezydenta Lai Ching-te przez USA w drodze do Paragwaju, gdzie spotkał się z przedstawicielami amerykańskich władz. Chińskie wojsko stwierdziło, że ćwiczenia miały być ostrzeżeniem dla tajwańskich “sił separatystycznych”.