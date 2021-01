Tajwański eksport odnotował rekord

Końcówka minionego roku była bardzo udana dla Tajwanu. Nakierowana na eksport gospodarka korzystała z poprawy koniunktury na światowych rynkach, donosi Reuters.

Według danych ministerstwa finansów, w grudniu 2020 r. eksport podskoczył o 12 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej osiągając poziom 33 mld USD. To nowa rekordowa wartość.

Odczyt jest dużo lepszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała jego wzrost o 9,2 proc.

Import tymczasem wzrósł w grudniu jedynie o 0,9 proc. przy prognozie 4,13 proc.

W całym 2020 r., według wstępnych wyliczeń, sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 4,9 proc. i zamknęła się na poziomie 345,28 mld USD. Również w tym przypadku mamy do czynienia z najwyższym w historii wynikiem.

Dostawy do Chin, największego partnera handlowego zwiększyły się w grudniu aż o 20,5 proc. do rekordowych 14,72 mld USD. Z kolei eksport do USA wzrósł o 7,5 proc.

Motorem napędowym była elektronika i urządzenia telekomunikacyjne.

Resort finansów spodziewa się, że eksport „stabilnie wzrośnie” w pierwszym kwartale 2021 r. dzięki ciągłemu popytowi na produkty technologiczne. Dodatkowo chińscy producenci spieszą się z dostawami przed świętem Księżycowego Nowego Roku w połowie lutego.

Prognoza ministerstwa zakłada, że w styczniu eksport zwiększy się od 19 do 23 proc. w porównaniu do pierwszego miesiąca 2020 r.

Z kolei projekcja banku centralnego dotycząca całej tajwańskiej gospodarki przyjmuje, że w 2020 r. PKB wzrósł o 2,58 proc. (we wrześniu zakładano 1,6 proc.), zaś w tym roku ma on się przyspieszyć dynamikę do 3,68 proc. (poprzednio oczekiwano 3,28 proc.).