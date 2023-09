Taka rekomendacja to rzadkość, ale fortuna kołem się toczy

Michał Hanc, analityk z BM Pekao, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji Stalprofilu od zalecenia “sprzedaj” z 12-miesięczną ceną docelową 8 zł.

Raport wydano w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW. Negatywne rekomendacje należą w nim do rzadkości, ale ekspert BM Pekao w raporcie zatytułowanym “Fortuna kołem się toczy” nie ma wątpliwości, że faza cyklu koniunkturalnego nie jest sprzyjająca dla dystrybutora wyrobów stalowych.

“Obecnie popyt na stal nie jest wysoki, a jej produkcja w Polsce w I półroczu 2023 spadła o 21,7 proc. r/r. Dodatkowo, duża konkurencja (udział Stalprofilu w zużyciu jawnym stali w Polsce to ok. 2 proc.), może przełożyć się na większą walkę o klienta i negatywnie wpłynie na marżę. Niższy popyt wpływa również negatywnie na wolumen sprzedaży, który w 2023 r. według naszych szacunków spadnie o 14 proc. r/r. Dalsze spadki cen odzwierciedlają w części spadek kosztów wsadu do produkcji stali dla metody BOF i EAF, który w lipcu i sierpniu obniżył się odpowiednio o 5 i 14 proc. w porównaniu z I półroczem 2023” - głosi raport z 8 września.

Jak dodaje analityk, segment infrastruktury podobnie jak stalowy również odczuwa mniejszą liczbę nowych inwestycji.

“Szacujemy, że popyt na izolację rur związaną z siecią przesyłową gazu może być mniejszy w najbliższych kilku kwartałach, o czym świadczy chociażby mniejsza liczba raportowanych zleceń czy backlog niższy o 460 mln zł w I kwartale 2023 wobec II kwartału 2021 r.” - głosi raport.

