Talent Alpha chce być jak Infosys

Spółka byłych menedżerów Luxoftu i Goldmana Sachsa ma pomysł na outsourcing IT na miarę obecnego rynku pracy. Już negocjuje z klientami

Kiedy prawie rok temu Przemek Berendt, globalny wiceprezes Luxoftu, notowanej na giełdzie i zatrudniającej kilkanaście tysięcy osób outsourcingowej firmy IT, żegnał się ze stanowiskiem, wśród kilku scenariuszy na przyszłość wymienił stworzenie polskiej firmy technologicznej z rozpoznawalną na świecie marką. We wrześniu ubiegłego roku założył z dwoma partnerami Talent Alpha, spółkę zajmującą się outsourcingiem IT, ale w sposób, w jaki nikt tego jeszcze nie robi.

Pośrednik na te czasy

— Chcemy namieszać na rynku usług IT. Branża rośnie, ale ma nienaturalną strukturę. Jest około 20 globalnych dostawców i kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich firm. Rynek zaczyna się konsolidować, duże firmy i fundusze private equity przejmują mniejsze. Mamy sprytniejszy sposób na konsolidację: tworzymy platformę, która łączy dostawców usług IT z klientami. „Wpinamy się” w organizacje, które mają często unikatowe kompetencje i wolne zasoby, aby sprzedać ich usługi na globalnym rynku. Dzięki nam małe i średnie firmy mogą wejść na nowy poziom i zacząć współpracę z klientem z listy Fortune 500 — mówi Przemek Berendt, prezes Talent Alpha.

Twórcy spółki wierzą, że ich model biznesowy bardziej przystaje do obecnych czasów.

— Przyszłość mają mniejsze, wysoce wyspecjalizowane zespoły specjalistów, którzy nie muszą pracować z biura klienta, a ich praca jest zintegrowana z życiem rodzinnym — mówi Przemek Berendt.

Dlaczego oni

Start-up chce zarabiać na pośrednictwie, więc partnerzy znajdą się na jego platformie bezpłatnie.

— Do tej pory podpisaliśmy umowy partnerskie z 28 software house’ami z sześciu krajów, zatrudniającymi w sumie kilka tysięcy pracowników. Zainteresowanie jest bardzo duże. Nawet jeśli firma odmawiała wejścia na naszą platformę, to dlatego, że uważała, że jest za wcześnie, więc niewykluczone, że będziemy współpracować w przyszłości — mówi Mike Kennedy, współzałożyciel Talent Alpha, który był dyrektorem wykonawczym w Goldmanie Sachsie i w 2013 r. zakładał biuro banku w Warszawie.

Obecni partnerzy to firmy z Polski, Rumunii, Litwy, Czech, Białorusi i Ukrainy.

— Wobec dużych trudności z dotępem do inżynierów firmy dostarczające usługi IT często najpierw zdobywają kontrakt, a potem na siłę szukają na rynku pracowników, nie do końca sprawdzając ich jakość, byle zatrudnić odpowiednią ich liczbę. Klient nie zawsze jest zadowolony. Tymczasem na rynku jest dużo mniejszych firm, które mają doświadczonych programistów, pracujących w sprawdzonych zespołach. W IT to nie liczebność, lecz doświadczenie zespołu ma znaczenie. Do tej pory mniejsze firmy nie miały szans sprzedaży usług klientom korporacyjnym. Liczę, że dzięki Talent Alpha razem z innymi firmami będziemy w przyszłości realizować duże projekty — mówi Jarosław Pilarczyk, prezes zatrudniającej około 100 osób. firmy Skyrise. Talent Alpha, która jest tuż przed podpisaniem umowy z pierwszym klientem, liczy, że skusi koncerny elastycznością — będzie w stanie zapewnić odpowiednich pracowników szybciej niż duże firmy outsourcingowe.

— Mamy siedem aktywnych projektów sprzedażowych dla firm z USA, Skandynawii i Izraela — mówi Mike Kennedy.

Składają finansowanie

Na razie spółkę docenili eksperci. Pod koniec lutego wygrała w Paryżu europejską edycję Harvard Business School New Venture Competition, konkursu dla absolwentów uczelni, do którego przystąpiły 24 firmy. Zdobyła też nagrodę publiczności. W kwietniu powalczy w światowej edycji tego konkursu w Bostonie. Przemek Berendt, Mike Kennedy i Szymon Niemczura, ich trzeci partner, który od kilkunastu lat tworzy w Krakowie firmy IT, zainwestowali w spółkę 500 tys. zł. W styczniu zdobyli 200 tys. USD finansowania zalążkowego od prywatnych inwestorów z USA, Bliskiego Wschodu i Europy.

— Prowadzimy zaawansowane rozmowy z funduszami VC na temat inwestycji w Talent Alpha — mówi Przemek Berendt. Firma złożyła też wnioski o granty NCBR.