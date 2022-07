Tanie fundusze rozruszałyby rynek

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Aktywa TFI topnieją od wielu miesięcy, a klientów przybywa w żółwim tempie. Analizy.pl pokazują, że tanie fundusze na rynku są i mogą pomóc rozruszać sprzedaż.

Spadek aktywów sięgnął już ponad 30 mld zł od początku roku, a branża rozkłada ręce. Analizy.pl postanowiły wprost podpowiedzieć i wskazać, które fundusze zasługują na miano tanich, licząc na to, że inwestorzy będą je wybierać. Choć w ostatnich latach koszty funduszy wyraźnie się obniżyły, to wciąż w niewielu przypadkach można powiedzieć, że są one tanie. Co to znaczy tanie? Tzn. takie, w których opłata za zarządzanie nie przekracza 1 proc.