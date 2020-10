Tarcza Branżowa pełna dziur

Kolejna ustawa antykryzysowa wyklucza z pomocy młode firmy i te, które nie mają określonych kodów PKD — alarmuje Rzecznik MŚP.

Procedowana już w parlamencie ustawa mająca wesprzeć firmy z sektorów, których działalność obecnie została zakazana lub znacząco ograniczona, ma mankamenty. Powodują one, że część z tych przedsiębiorstw zostanie tej pomocy pozbawiona. Zwraca na to uwagę m.in. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP), w piśmie do przewodniczącej sejmowej komisji rodziny i polityki społecznej.