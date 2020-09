Tarnów chce odrodzić swoje tradycje winiarskie

Władze Tarnowa chcą utworzyć Małopolskie Centrum Winiarstwa, którego zadaniem będzie promocja turystyki winiarskiej. W ramach placówki miałaby także powstać winnica w miejskim Parku Sanguszków, nawiązująca do tradycji tamtejszej dawnej winnicy książęcej.

Jak oceniła zastępczyni prezydenta Tarnowa Agnieszka Kawa, ziemia tarnowska należy do najprężniej rozwijających się regionów winiarskich w Małopolsce – w gminach ościennych gospodaruje ponad 40 winiarzy, którzy produkują i sprzedają swoje wina.

Zgodnie z zamierzeniami, jednym z zadań planowanego Małopolskiego Centrum Winiarstwa ma być wspieranie promocji i reklamy oferty enoturystycznej, czyli turystyki winiarskiej Małopolski, zwłaszcza regionu tarnowskiego, pod marką ENOTarnowskie.

„Ma to pokazać, że nie tylko mamy świetny mikroklimat, ale także kilkusetletnią tradycję w uprawie winorośli” - zaznaczyła przedstawicielka władz miasta.

Planowane centrum swoim zasięgiem obejmowałoby nie tylko na Tarnów, ale także okoliczne gminy Pleśna, Tuchów i Ciężkowice, gdzie od kilku lat działają winnice. Miasto ma w planach podjęcie wspólnych działań z tamtejszymi samorządami.

W ramach placówki miałaby powstać niewielka winnica w Parku Sanguszków w Tarnowie. „Chcemy odtworzyć dawną książęcą winnicę na terenach koło dawnego pałacu Sanguszków, bo to nawiązanie do tradycji. Sama winnica miałaby być prowadzona w systemie rolnictwa ekologicznego, jak dawniej” - zapowiedział Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.

W winnicy nasadzone byłyby stare odmiany winorośli, które występowały w przeszłości na tych terenach.

W planach jest zaadaptowanie starego spichlerza, gdzie na stałe miałyby być ulokowane sale wystawowe, warsztaty, sala degustacyjna i winoteka. Fragment starego sadu zostałby przystosowany do odpoczynku. Nieopodal znajduje się też stodoła, która w planach ma być przerobiona na miejsce większych spotkań.

Koszt całego projektu szacowany jest na około 30 mln zł. Przygotowywany jest już wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy znajdujących się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Według danych Gorczańskiej Organizacji Turystycznej, która jest organizatorem szlaku wina w Małopolsce, województwo to jest przodującym regionem w naszym kraju pod względem liczby funkcjonujących winnic. Do tej pory powstało tam już co najmniej 120 takich plantacji, z których 43 prowadzi zarejestrowaną komercyjną działalność.

Obszary przodujące w tej dziedzinie rolnictwa to przede wszystkim Wyżyna Krakowsko-Częstochowska w okolicach Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie na wschodzie regionu.

Według specjalistów gama wyrabianych w Małopolsce win jest szeroka i urozmaicona. Poza klasycznymi winami białymi, czerwonymi i różowymi, wytrawnymi czy półwytrawnymi, w regionie powstają również wina słodkie oraz musujące.

Siedem lat temu powstał Małopolski Szlak Winny, w ramach którego wytypowano i połączono szlakiem wybrane winnice. Obecnie zrzesza on 40 tego typu plantacji. Główną ideą szlaku jest zachęcenie turystów do odkrywania małopolskich winnic, spotkań z ich właścicielami, odkrywania dziedzictwa oraz obcowania z przyrodą regionu.