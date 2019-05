Tauron będzie miał ponad 150 stacji ładowania aut elektrycznych

Posiadanie ponad 150 stacji ładowania aut elektrycznych w Polsce i kompletnego systemu do zarządzania elektromobilnością planuje do końca 2020 r. Tauron. Koncern będzie też miał ofertę dla klientów: od projektu i budowy stacji po zarządzanie infrastrukturą i systemami płatniczymi.

O uruchomieniu, obejmującego te założenia, projektu „Operator II” poinformowało we wtorek biuro prasowe Taurona. Jak zaznaczono w rozesłanej informacji, koncern angażuje się w projekty rozwojowe m.in. poprzez spółkę Magenta Grupa Tauron. Jednym z ich obszarów jest rozwój elektromobilności.



Przedstawiciele Tauronu przypomnieli, że w tym zakresie koncern prowadził już projekty pilotażowe i wypracowywał najlepsze praktyki. Wobec ich bardzo dobrego przyjęcia przez klientów zdecydowano o zwiększeniu zaangażowania w budowę infrastruktury elektromobilności.



„Branża energetyczna jest w fazie intensywnych zmian. Jednym z kluczowych procesów jest wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania transportu. W Tauronie korzystamy z usług specjalistów, którzy pracują nad tym, by sprostać zmieniającym się potrzebom klientów” - zaznaczył, cytowany w komunikacie Taurona, prezes koncernu Filip Grzegorczyk.



Prezes spółki wskazał, że program „Operator II” jest kolejnym krokiem grupy, po zaangażowaniu w przedsięwzięcia związane z internetem rzeczy (IoT), ku budowie miast przyszłości.



„Rozwiązania z obszaru smart city, których integralną część stanowi elektromobilność, są naszą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tak, aby przestrzeń miejska była bezpieczna, komfortowa i przyjazna dla środowiska” - zapewnił Koszałka.



Celem rozplanowanego do końca 2020 r. projektu „Operator II” ma być budowa 97 stacji ładowania prądem zmiennym (AC) oraz 21 stacji ładowania prądem stałym (DC). Po ich zrealizowaniu koncern będzie dysponował siecią ponad 150 własnych stacji ładowania, co ma pozwolić na swobodne przemieszczanie się pojazdami elektrycznymi po całym terenie działania Taurona.



Dodatkowo w trzecim kwartale br. Tauron ma rozpocząć świadczenie płatnych usług ładowania.



Z kolei w budowanej ofercie z obszaru elektromobilności pojawić mają się m.in. sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, świadczenie usług SaaS (Software as a Service – dostarczanie kompletnych usług informatycznych) dla posiadaczy własnych stacji ładowania, a także kompleksowe rozwiązania z obszaru e-mobility.



Tauron realizuje już kompleksowe projekty budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla klientów komercyjnych. Zakres obejmuje czynności: od wykonania wizji lokalnej, audytu, projektu przyłącza, poprzez jego wykonanie, instalację, uruchomienie stacji ładowania, integrację w systemie informatycznym, po niezbędne odbiory oraz serwis i utrzymanie stacji.



Projekt „Operator II” skierowany jest m.in. do posiadaczy już istniejących stacji ładowania; Tauron zaoferuje w nim wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie operatora stacji oraz dostawcy usług ładowania, a także zapewni serwis infrastruktury.



W ramach projektu Magenta Grupa Tauron jeszcze w tym roku ma udostępnić aplikację mobilną - „eMap od Taurona” - obsługującą płatne usługi ładowania na swoich stacjach.



W ramach pierwszego projektu „Operator” spółka Magenta wybudowała we współpracy z ING Bankiem Śląskim 27 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i uruchomiła usługę carsharingu na terenie Katowic. Obecne działania obejmą cały teren działalności Taurona.



Rozwój usługi carsharingu oraz rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Magenta Grupa Tauron prowadzi przy współpracy z ING Bankiem Śląskim oraz koncernem KGHM Polska Miedź.



Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.