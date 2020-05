Tauron porozumiał się z wykonawcami bloku w Jaworznie

Tauron podpisał porozumienie z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa, w którym ustalono przyczyny awarii i harmonogram działań na budowie bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno.

Zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez komisję awaryjną składającą się z przedstawicieli stron, awaria była następstwem niekorzystnego splotu zjawisk podczas rozruchu bloku.

"Każde z tych zjawisk występujące pojedynczo nie mogło doprowadzić do wystąpienia awarii. Ponadto komisja awaryjna uzgodniła sposób naprawy uszkodzonych elementów kotła, który pozwoli na uniknięcie podobnych awarii w przyszłości" - podano.

W ramach porozumienia ustalono także harmonogram działań uwzględniający procedury zabezpieczające przed ryzykiem ponownego wystąpienia awarii oraz procedury strojenia i prac rozruchowych bloku.

Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. Termin ten uwzględnia dodatkowy czas niezbędny do usunięcia skutków awarii, o której mowa powyżej.

Zaawansowanie projektu wynosi ponad 98 proc.