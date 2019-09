Najważniejszym zadaniem jest porozumienie z Komisją Europejską ws. paktu dla energii i klimatu - powiedział w czwartek PAP minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że Polska "policzyła" i przedstawiła Komisji swoje możliwości w tej sprawie.

Zdaniem ministra, "najważniejszym zadaniem" dla kierowanego przez niego resortu, to obecnie "uporządkowanie energetyki w zakresie porozumienia się z Komisją Europejską, odnośnie paktu dla energii i klimatu".

"W tej dziedzinie jesteśmy na dobrej drodze. Przedstawiliśmy to co policzyliśmy i na co mamy możliwości - z czym Polska może sobie dać radę. Komisja Europejska oczekuje ambitniejszego planu, my stoimy przy swoim" - powiedział PAP Tchórzewski podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach, pytany o najpilniejsze zadanie stojące przed resortem energii.

Dodał, że jeśli w Unii "będą środki pomocowe, żeby realizować ambitniejsze zadania, to tak". "Środki na restrukturyzację górnictwa (węgla - PAP), które wynoszą 5 mld zł na wszystkie państwa europejskie w perspektywie 2021 - 2027 r. wskazują na to, że my od górnictwa nie możemy tak szybko odchodzić" - ocenił.

"Patrząc na siedem lat tej perspektywy i na skalę naszego górnictwa, widać, że to jest mała kwota, a jeżeli jest ona na całą Europę, to w ogóle, na razie, nie ma o czym mówić" - dodał.

"Restrukturyzacja (górnictwa węgla - PAP) kosztuje nas miliard złotych rocznie i jako państwo +na dorobku+ nie możemy tu zbyt szybko się poruszać, więc zostajemy przy swoim i jakieś domówienie musi mieć miejsce" - podkreślił Tchórzewski. (