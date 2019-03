Technologie znów dobrze się sprzedają

Rynek IT urósł w ubiegłym roku o ponad 7 proc., w czym pomogło m.in. 500+. Bieżący rok też ma być udany.

Po dwóch chudych latach karta się odwróciła — rok 2018 okazał się dobry dla firm dostarczających technologie IT. Według międzynarodowej firmy analitycznej IDC wydatki w tym obszarze wzrosły w Polsce o 7,4 proc. do 12 mld USD. Konserwatywny rynek Sprzedaż zwiększyła się prawie we wszystkich kategoriach — najmocniej w segmencie telefonów komórkowych (o 24 proc.), serwerów (34 proc.) i chmury obliczeniowej (21 proc.). Rynek oprogramowania wzrósł jedynieo 0,9 proc. (do 1,8 mld USD), a usług IT — o 4,4...