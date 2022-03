Tesla “potajemnie” zabezpieczyła sobie dostawy niklu

Metal ma dostarczyć brazylijski koncern górniczy Vale.

Jak podaje agencja, porozumienie, które jeszcze nie zostało ogłoszone, dotyczyć ma niklu z Kanady.

Już wielokrotnie Elon Musk, założyciel i dyrektor generalny Tesli podkreślał, że podaż niklu jest największym problemem firmy, która systematycznie zwiększa produkcję aut elektrycznych i akumulatorów.

Jak wynika z szacunków Bloomberga, popyt sektora baterii na nikiel wzrośnie do około 1,5 mln ton w 2030 r. z 400,75 tys. ton w tym roku.

Vale zamierza zwiększyć sprzedaż w segmencie obejmującym pojazdy elektryczne do 30-40 proc. z 5 proc. obecnie.

W styczniu Tesla informowała o podpisaniu umowy zobowiązującej koncern do zakupu 75 tys. ton koncentratu niklu z projektu Talon Metals realizowanego w amerykańskim stanie Minnesota.

Nikiel jest jednym z kluczowych surowców wykorzystywanych do produkcji akumulatorów dla pojazdów elektrycznych. Stał się na początku marca bohaterem afery na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), kiedy to jego notowania w ciągu kilku minut wzrosły o ponad 100 proc. przebijając poziom 100 tys. USD za tonę, co doprowadziło do wielomiliardowych strat gwarantów i handlarzy.