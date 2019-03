Tesla pożyczyła ponad 500 mln USD od chińskich banków

Tesla pożyczyła od chińskich banków 521 mln USD na budowę fabryki aut elektrycznych i akumulatorów pod Szanghajem.

Pożyczki, których udzieliły amerykańskiej spółce China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd. i Shanghai Pudong Development Bank mają zostać spłacone do marca 2020 roku. W styczniu twórca i prezes Tesli Elon Musk szacował, że spółka potrzebuje ok. 500 mln USD na budowę fabryki w Szanghaju i osiągnięcie produkcji samochodu model 3 na poziomie 3 tys. aut tygodniowo. Dzięki pożyczce w chińskich bankach Tesla zdołała dokonać w ubiegłym tygodniu największej spłaty długu...