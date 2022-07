Tesla straciła pozycję lidera, wyprzedziła ją spółka z Chin

BYD potroił produkcję w ciągu roku i został liderem branży po tym jak dostarczył w pierwszym półroczu 641 tys. elektrycznych samochodów. Spółka Elona Muska osiągnęła wynik słabszy o 76 tys. aut.

fot. Bloomberg

The Telegraph przypomina, że w 2011 roku Musk żartował z BYD i Buffetta kiedy ten pierwszy raz zainwestował w chińską spółkę.

- Nie sądzę aby mieli świetny produkt. Uważam, że nie jest szczególnie atrakcyjny, a jego technologia nie jest zbyt mocna – mówił wówczas twórca i szef Tesli.

The Financial Times informował, że BYD wyprzedził południowokoreańskie LG i jest już największym na świecie producentem akumulatorów do aut elektrycznych.

Wartość rynkowa BYD wzrosła o 35 proc. przez ostatni rok i zbliża się obecnie 1,0 bln juanów. Jest ponad cztery razy niższa niż Tesli.