Tesla znów podwyższa ceny w USA i Chinach

Założona przez Elona Muska spółka boryka się z rosnącymi kosztami surowców oraz niedoborami specjalistycznych układów elektronicznych. Sytuację pogorszył napad Rosji na Ukrainę co wywindowało kolejny raz ceny surowców i stworzyło nowe problemy logistyczne.

Amerykański producent samochodów elektrycznych zdecydował się podwyższyć ceny wszystkich modeli oferowanych w Stanach Zjednoczonych. W Chinach więcej trzeba będzie zapłacić (około 5 proc.) za wybrane pozycje z Modelu 3 i Y. Za Model Y Long Range będzie to 375,9 tys. juanów (ok 59 tys. USD), co oznacza wzrost o 18 tys. juanów od 10 marca, kiedy jego cena wzrosła o 10 tys. juanów.

Z kolei cena Model 3 Performance podskoczyła do 367,9 tys. juanów po wzroście również o 18 tys. juanów. Przed pięcioma dniami podwyższona została o 10 tys. juanów.