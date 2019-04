THB SEZaM – innowacyjne IT

THB Systemy Informatyczne to firma informatyczna z Wrocławia, która od 20 lat specjalizuje się w dostarczaniu systemów informatycznych oraz usług głównie dla branży mieszkaniowej i wodociągowo-komunalnej. Głównym produktem jest THB System Eksploatacji Zasobów Miejskich (THB SEZaM).

— Jako nowoczesna organizacja stawiamy na innowacyjne technologie. W ramach własnego działu badawczo-rozwojowego we współpracy z wrocławskim środowiskiem naukowym, prowadzimy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami IT — tłumaczy Krzysztof Górecki, prezes zarządu spółki. THB SEZaM to system, który dostosowuje się do podlegających stałym zmianom wymagań i potrzeb użytkowników. Opierając się o teorię grafów, gromadzi dane o różnych strukturach technicznych i administracyjnych oraz używanych zasobach, jak budowle, lokale, instalacje techniczne, wodociągi, media. Tworzy i utrzymuje ich model. Umożliwia naliczanie opłat i rozliczanie kosztów....