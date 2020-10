ThinkPink: październik nosi się na różowo

Od ponad dekady w tym miesiącu więcej się mówi o raku piersi. Do akcji Różowy Październik, której symbolem jest różowa wstążka, dołączają kolejne autorytety i influenserzy. Aktywizuje się też biznes, oznaczając różową wstążką produkty, z których część zysków przeznaczona jest na wsparcie akcji.

Marsz Różowej Wstążki. W pażdzierniku ulicami polskich miast przechodzą marsze, których celem jest zachęcenie kobiet do badań profilaktycznych. Fot. Grażyna Myślińska, Forum

15 października 2008 r. ustanowiono Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi, a październik uznano miesiącem świadomości tej choroby. Odtąd w tym czasie rusza intensywna kampania informacyjna skierowana do kobiet. To między innymi dzięki niej rak piersi przestał być tematem tabu. O chorobie zaczęto mówić głośno i otwarcie, dlatego kobietom, którym przyszło się z nią zmagać, łatwiej się odnaleźć. Powstały nie tylko konkretne ścieżki postępowania, lecz także określono wiele działań profilaktycznych, mających na celu uświadomienie paniom, jak ważne są regularne badania piersi, zwłaszcza dla osób z grupy podwyższonego ryzyka.

– Każda kobieta po 50 roku życia należy do grupy podwyższonego ryzyka, dlatego powinna regularnie co dwa lata robić mammografię. W grupie wysokiego ryzyka są panie, w których rodzinach kobiety chorowały na raka piersi. One powinny się badać raz w roku – wyjaśnia dr Tomasz Gruziel, lekarz medycyny rodzinnej, wiceprezes Fundacji Profilaktyka.

Drugim aspektem, który wymaga większej społecznej świadomości i ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie, jest tryb życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia profilaktyka może zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe nawet o 40 proc.

– Geny powszechnie uznawane za odpowiedzialne za rozwój nowotworów są przyczyną 5-10 proc. przypadków. Zdecydowana większość zachorowań wynika z niewłaściwego stylu życia: złej diety, nałogów i braku aktywności fizycznej. Nawyki możemy dowolnie modyfikować, musimy jednak zdać sobie sprawę, jak wielki wpływ na zdrowie mają z pozoru błahe, codzienne wybory – wyjaśnia dr Tomasz Gruziel.

Warto pamiętać. Dzięki mammografii można wykryć guzki niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym. To oznacza, że raka piersi można wykryć na wczesnym etapie, gdy nie występują objawy i leczenie jest najskuteczniejsze m.in. z tego powodu, że jeszcze nie doszło do przerzutów – przypomina dr Tomasz Gruziel, lekarz medycyny rodzinnej, wiceprezes Fundacji Profilaktyka. Fot. ARC



Po pierwsze: badania

O tym, jak ważne są badania kontrolne, słychać z mediów, od lekarzy, rodziny, znajomych. Mimo to do gabinetów w porę trafia zaledwie garstka pań. Doktor Tomasz Gruziel podaje jako przykład działania Narodowego Funduszu Zdrowia sprzed kilku lat.

– NFZ wysłał zaproszenia na mammografię do wszystkich kobiet po 50 roku życia. Budżet kampanii był znaczny, ale jej efekt to zaledwie kilkuprocentowy wzrost zapisów na mammografię – wspomina lekarz.

Ewa Chodakowska, trenerka i współwłaścicielka firmy Purella Superfoods, uważa, że choć kobiety mają ogromne serca i niezwykły dar troszczenia się o bliskich, niestety często stawiają siebie na ostatnim miejscu.

– Trzeba im przypominać, że tylko wtedy mogą skutecznie dbać o innych, gdy najpierw zatroszczą się o siebie – tłumaczy Ewa Chodakowska.

Dlatego w przekonanie Polek do badań angażują się znane osoby, których historie potwierdzają znaczenie profilaktyki. Aktorka Joanna Koroniewska od lat aktywnie wspiera wszelkie akcje mające na celu zapobieganie rakowi piersi.

– Gdy byłam na trzecim roku studiów, moja mama zachorowała na raka sutka. Guza nie wykryło zwykłe USG, mama sama go znalazła. Nie mierzył więcej niż 1 cm, ale był tak złośliwy, że już były przerzuty. Mama odeszła w ciągu niespełna roku od postawienia diagnozy. Jednocześnie w szpitalu widziałam młode kobiety, którym dzięki szybko wykrytym zmianom i mastektomii podarowano drugie życie. Dlatego wiem, że w wielu przypadkach można z tego wyjść – przekonuje Joanna Koroniewska.

Opowiada też o własnych, świadomych badaniach profilaktycznych.

– Nie tylko wykonuję regularnie badania kontrolne, lecz także zrobiłam badania genetyczne, by stwierdzić, czy posiadam gen odpowiadający za ten rodzaj raka. Okazało się, że nie – na szczęście rak piersi nie jest w mojej rodzinie dziedziczny – mówi aktorka.



Zaanagażowanie. W przekonanie Polek do badań angażują się znane osoby, których historie potwierdzają znaczenie profilaktyki. Aktorka Joanna Koroniewska od lat aktywnie wspiera wszelkie akcje mające na celu zapobieganie rakowi piersi. Fot. Krzysztof Kuczyk, Forum

Co nas powstrzymuje

Dlaczego bada się tak mało pań, a gdy już się zdecydują, bywa za późno? Polki często zapominają o swoim zdrowiu, ale też chęć odwiedzenia lekarza i zrobienia badań rozbija się o nasze realia. Odstraszają zapisy na dwa lata do przodu, zajęte telefony, kolejki bez końca, ale też lęk, co będzie, jeśli lekarze coś wykryją.

– Niestety, duża część kobiet zderza się też z rzeczywistością niewydolnego systemu. Część badań dostępna jest jedynie w dużych miastach, co dla pań z mniejszych miejscowości może się okazać przeszkodą nie do pokonania. By dostać się na badanie z NFZ, trzeba też sporo odczekać. Zostaje prywatna służba zdrowia, na którą sporą część społeczeństwa po prostu nie stać – twierdzi Joanna Koroniewska.

Do tego dochodzi strach przed szpitalem, okaleczeniem i utratą część kobiecości. W roku 2020 do tej listy doszedł lęk przed zarażeniem koronawirusem, który skutecznie powstrzymuje wiele osób przed badaniami kontrolnymi.

– Zaręczam, że prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem w pracowni mammograficznej jest o wiele niższe niż w osiedlowym sklepie. Stawką jest życie i dobrze, by to w porę zrozumieć. Jeżeli każda kobieta powyżej 50 roku życia poszłaby na badanie, a potem powtarzała je regularnie, to umieralność na raka piersi spadłaby drastycznie. Dlatego, że dzięki mammografii można wykryć guzki niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym. To oznacza, że raka piersi można wykryć na wczesnym etapie, gdy nie występują objawy i leczenie jest najskuteczniejsze m.in. z tego powodu, że jeszcze nie doszło do przerzutów – twierdzi dr Tomasz Gruziel.





Biznes w akcji

Podziel się zyskiem. Anna Starmach i Ewa Chodakowska, inwestorki Purella Superfoods, aktywnie angażują sięw profilaktykę antynowotworową. Firma wyprodukowała różowy batonik Beraw Thinkpink, a 5 proc. zysków z jego sprzedaży zostanie przekazanych fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej na wsparcie kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi. Fot. ARC

W propagowanie idei regularnych badań i angażuje się też biznes, proponując produkty z różową wstążką. Ten symbol oznacza, że część zysku z ich sprzedaży przeznaczana jest na wsparcie akcji podnoszenia świadomość kobiet w kwestii profilaktyki raka piersi i zwiększenie dostępu do badań. W tym roku do firm wspierających akcję dołączyła Purella Superfoods, produkująca zdrową żywność.

– Od początku celem moich działań jest wspieranie kobiet na każdej płaszczyźnie. Motywuję i zachęcam je do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, które są fundamentem zdrowia. Aktywnie angażuję się w akcję #stopprzemocy, której celem jest realna pomoc kobietom. Teraz wspólnie z Purellą wykonujemy kolejny krok i podejmujemy działanie, by wspierać kobiety w walce z nowotworem piersi – mówi Ewa Chodakowska, która jest też ambasadorką akcji.

Firma wyprodukowała różowy batonik Beraw Thinkpink, a 5 proc. zysków z jego sprzedaży zostanie przekazanych fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej na wsparcie kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi.

– Problem raka piersi jest dla nas bardzo ważny. Mimo pojawiających się na świecie nowych możliwości diagnostyki i terapii, w Polsce wykrywalność, dostępność i warunki leczenia oraz rehabilitacji pacjentek z rakiem piersi wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Znaczenie ma każde działanie na rzecz wczesnej wykrywalności i lepszej terapii raka piersi – twierdzi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Żyj zdrowo i działaj

Wsparcie. Do walki z rakiem piersi przyłącza się tez warszawska Syrenka.

W akcji o tak ważnym przekazie najważniejsze jest dotarcie do zainteresowanych.

– Dzięki osobom publicznym, influencerom i akcjom społecznym, takim jak kampania realizowana przez Purellę, mamy szansę dotrzeć z przekazem do pań w każdym wieku. Powtarzanie jak mantrę: badaj się i żyj zdrowo – naprawdę ma sens. Za którymś razem to hasło przebije się do ogólnej świadomości, mamy nadzieję, że dotrze do jak największej liczby zainteresowanych prędzej niż później – mówi dr Tomasz Gruziel.

Podobnego zdania jest Ewa Chodakowska.

– Kobiety na moich profilach w mediach społecznościowych dzielą się wieloma osobistymi historiami. Cześć z nich dotyczy choroby ich samych lub ich bliskich. Szukają pomocy, wsparcia, a także motywacji do walki z rakiem lub powrotu do formy po pokonaniu choroby. Wiele kobiet przyznaje też, że aktywność fizyczna i wsparcie społeczności #chodagangu pozwoliły wyjść im z życiowych kryzysów – twierdzi trenerka.

O znaczeniu różowego października przekonana też jest Anna Starmach, ambasadorka linii produktów superfoods i współudziałowiec Purella Superfoods.

– Zrobiłam sondę wśród fanek na Instagramie. Duża część deklaruje, że wykonuje badania profilaktyczne właśnie w październiku, kiedy jest o tym głośno. Oczywiście badać się powinno przez cały rok, ale różowy październik o tym przypomina i dzięki temu skłania wiele osób do podjęcia działania – twierdzi Anna Starmach.

O to właśnie chodzi – by się zapisać i pójść na wizytę do lekarza. Nawet w czasie pandemii.







Puls Biznesu po godzinach Newsletter, który pozwoli odpocząć od codziennych newsów. Sylwetki ludzi biznesu, trendy, reportaże i podcasty ZAPISZ MNIE