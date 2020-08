Niemiecki koncern Thyssenkrupp zamierza zbudować pierwszą hutę stali neutralną dla środowiska, informuje Reuters.

Największy niemiecki producent stali planuje, że do 2025 roku zrealizuje większą część projektu budowy huty, która będzie wykorzystywała wodór generowany dzięki prądowi z OZE zamiast z węgla. Początkowo ma ona produkować rocznie 400 tys. „zielonej” stali, a docelowo, do 2030 roku, wydajność ma wzrosnąć do 3 mln ton.