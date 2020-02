Tłum polubił producentów gier

No Gravity Development i Haje to producenci gier, którzy postawili na finansowanie udziałowe. Cele zbiórek zostały osiągnięte.

Studio Haje w ramach zbiórki udziałowej liczyło na 0,8-1 mln zł. Minimalny pułap już osiągnięto, a do końca akcji pozostało 16 dni. Inwestorzy mogą objąć do 9,09 proc. udziałów. Wycena całej spółki to 10 mln zł. Pozyskane pieniądze spółka zamierza przeznaczyć na dalszą produkcję gry „Toge”. Dotychczas na ten tytuł firma wydała 400 tys. zł. Przewidywana data premiery to koniec 2020 r. lub początek 2021 r., a cel sprzedażowy to 100 tys. kopii gry. Przy sprzedaży 20-30 tys. kopii spółka wyjdzie na zero.