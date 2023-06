To może być rewolucja dla akumulatorów. Chiński jednorożec opracował przełomową technologię

Bloomberg Creative Photos

Firma, która w 2020 r. została wydzielona z państwowego giganta motoryzacyjnego Guangzhou Automobile Group stała się szybko jednym z wiodących przedstawicieli chińskiego przemysłu akumulatorowego. W zaledwie 2 lat została tzw. jednorożcem, czyli startupem, którego wartość rynkowa przekroczyła 1 mld USD.

Szybkie naładowanie

Bloomberg informuje, że już stworzony przez GBT akumulator pierwszej generacji to niezwykle szybkie ogniwo ładujące, które ma na celu naładowanie pojazdu elektrycznego w takim samym czasie, jaki zajmuje uzupełnienie zbiornika paliwa. W pełni naładuje się w ciągu 15 minut na średni zasięg 500 km, choć musi to odbywać się ładowarką odpowiedniej mocy. Akumulator ten jest już wykorzystywany w elektrycznym SUV-ie V Plus firmy Aion.

Rewolucyjne dogrzewanie

Teraz Greater Bay Technology chwali się kolejnym przełomowym rozwiązaniem mającym przezwyciężyć bolączki akumulatorów w niskich i ujemnych temperaturach. Nowe ogniwo Phoenix jest bowiem wykonane z materiałów nadprzewodzących i zawiera technologię zarządzania termicznego, która może ogrzać baterię z powrotem z -4F (-20 stopni C) do 77F (25C) w ciągu pięciu minut. To pozwala akumulatorowi litowo-jonowemu działać normalnie i ładować się w ciągu sześciu minut w każdych warunkach pogodowych.