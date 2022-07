Tomasz Pawluć dołączył do Pekao TFI

Znalazł tam miejsce w zespole zarządzania instrumentami dłużnymi.

- Cieszę się, że Tomasz Pawluć dołączył do naszego zespołu dłużnego. Liczę na to, że jego obecność w Pekao TFI zaowocuje wieloma ciekawymi pomysłami inwestycyjnymi oraz że aktywnie wesprze on zespół zarządzania długiem – mówi Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI odpowiedzialny za pion zarządzania aktywami.

W latach 2015-2021 Tomasz Pawluć był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), gdzie od 2017 r. zatrudniony był na stanowisku zarządzającego funduszami. Następnie od lipca 2021 r. do czerwca 2022 zarządzał funduszami Ipopema. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA.