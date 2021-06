Top 10 rowerowych miast w Polsce

Rowery stają się coraz popularniejszym środkiem transportu. Wpływa na to nie tylko pandemia, lecz także rosnąca świadomość zalet transportu rowerowego i jego pozytywnego wpływu na zdrowie, środowisko i ekologię.

Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, sporządziła ranking polskich miast z największą liczbą ścieżek rowerowych. Zestawienie stworzono na podstawie danych ze strony OpenStreetMaps.

Warszawa dla jednośladów: Całkowita długość ścieżek rowerowych w stolicy to 526 km. Wojciech Artyniew / Forum

Nie jest zaskoczeniem, że biorąc pod uwagę całkowitą długość ścieżek rowerowych mierzoną w kilometrach, na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa (526 km), a tuż za nią Wrocław (263 km), Poznań (185 km), Kraków (165 km) i Łódź (159 km). Patrząc jednak na miasta, które oferują największą liczbę ścieżek rowerowych na mieszkańca, zwyciężyła Dąbrowa Górnicza.

Dąbrowa Górnicza – 0,64 m tras rowerowych na mieszkańca

Miasto przyjazne rowerzystom: 76 km ścieżek rowerowych w Dąbrowie Górniczej odpowiada około 0,64 m na mieszkańca. Jan Brzost

76 km ścieżek rowerowych w Dąbrowie Górniczej odpowiada około 0,64 m na mieszkańca. Ostatnio w mieście powstało ponad 12 km nowych ścieżek rowerowych w trosce o komfortowe przemieszczanie się mieszkańców jednośladem, na przykład w drodze do pracy. Co prawda nie można jeszcze wypożyczyć roweru miejskiego, ale władze zobowiązały się do stworzenia takiej możliwości wraz z utworzeniem nowych połączeń rowerowych biegnących przez Będzin, Gołonóg, byłą Hutę Katowice, Ząbkowice i strefę inwestycyjną w Tucznawie.

Koszalin – 0,63 m tras rowerowych na mieszkańca

Drugim miastem, który może się pochwalić zwiększającą się liczbą ścieżek rowerowych, jest Koszalin. Władze miasta przeznaczą około 3 mln zł na budowę nowych ścieżek rowerowych. Ze względu na dużą popularność miejskich rowerów w maju pojawiło się w Koszalinie więcej jednośladów firmy Nextbike Polska.

Rzeszów – 0,54 m tras rowerowych na mieszkańca

Podium zamyka Rzeszów z odcinkiem autostrady rowerowej Green Velo (najdłuższa trasa rowerowa w Polsce), która biegnie przez całą wschodnią Polskę. W Rzeszowie nie trzeba się martwić o dostęp do miejskich rowerów. Co weekend w sezonie wiosenno-letnim organizowane są zjazdy amatorów i bardziej zaawansowanych kolarzy, którzy chcą razem odkrywać zakątki Rzeszowa. Fanów kolarstwa szosowego okolice tego miasta zachwycą trasami widokowymi.

Toruń – 0,52 m tras rowerowych na mieszkańca

Poza podium, lecz z imponującą infrastrukturą rowerową, na czwartym miejscu plasuje się Toruń. Pod względem długości dróg dla rowerów w stosunku do długości ulic to miasto znajduje się na trzecim miejscu w kraju, wyprzedzając największe miasta Polski. 30 stacji rowerów miejskich, 105 km ścieżek rowerowych, 5 tysięcy miejsc parkingowych dla jednośladów, trasy prowadzące do malowniczych zakątków poza miastem – to właśnie Toruń.

Włocławek – 0,45 m tras rowerowych na mieszkańca

Włocławek to kolejne miasto, które zaskakuje malowniczymi trasami rowerowymi: Wiślaną Trasą Rowerową i ścieżkami biegnącymi do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji są rowery miejskie, do których niedługo dołączy oferta wypożyczenia rowerów elektrycznych. Planowana jest również rozbudowa i modernizacja infrastruktury rowerowej we Włocławku.

Białystok – 0,43 m tras rowerowych na mieszkańca

Ścieżki rowerowe stanowią 36 proc. wszystkich dróg publicznych w Białymstoku. Jazda rowerem jest tu bezpieczna, a władze miasta dbają o sukcesywną rozbudowę infrastruktury. Dotychczas w Białymstoku dostępne były rowery miejskie, ale ze względu na pandemię ten projekt tymczasowo wstrzymano.

Olsztyn – 0,42 m tras rowerowych na mieszkańca

Olsztyn zachwyca malowniczymi ścieżkami rowerowymi w parkach i lasach. Kto jeszcze nie był, powinien przejechać się Łynostradą z widokami na miasto i rzekę Łynę. W Olsztynie organizowane są sezonowe spotkania, rajdy i zawody kolarskie.

Wrocław – 0,41 m tras rowerowych na mieszkańca

We Wrocławiu zbudowano 264 km ścieżek rowerowych, co odpowiada 0,41 m ścieżki na mieszkańca. Co więcej, przez Wrocław przebiegają dwie niesamowite trasy – międzynarodowa trasa EuroVelo 9, prowadząca aż do Puli w Chorwacji i 313-kilometrowa trasa wzdłuż Odry. Turyści mogą zwiedzać Wrocław, wypożyczając rowery miejskie.

Tarnów – 0,41 m tras rowerowych na mieszkańca

Tarnów może się pochwalić 25 trasami rowerowymi zarówno nizinnymi, jak i górskimi. Dla tych, którzy lubią adrenalinę, stworzono tor rowerowy Dirt na osiedlu Legionów. Przez okolice Tarnowa przebiega również trasa Velo Małopolska.

Kalisz – 0,40 m tras rowerowych na mieszkańca

Ranking rowerowych miast Polski zamyka Kalisz, który w ostatnich latach mocno zainwestował w infrastrukturę dla rowerzystów, dzięki czemu powstało już pięć z siedmiu planowanych tras rowerowych.

Top 4 europejskich stolic rowerowych

Trzecie miejsce: W Amsterdamie jest 858 km ścieżek rowerowych, czyli 0,99 m na mieszkańca. Aron Sueveg / Anzenberger / Forum

Choć może się to wydać zaskakujące, Amsterdam nie przoduje w Europie pod względem liczby ścieżek rowerowych na mieszkańca. Pierwsze miejsce zajmują Helsinki z 2,05 m ścieżek rowerowych na mieszkańca i imponującą liczbą 1301 km ścieżek rowerowych w mieście. Za stolicą Finlandii plasuje się Sztokholm z 1 m ścieżek rowerowych na mieszkańca i 913 km ścieżek rowerowych ogółem. Brązowy medal przypadł Amsterdamowi, w którym jest 858 km ścieżek rowerowych, czyli 0,99 m na mieszkańca.

Metodologia

Marcin Lukasik

Ranking został opracowany na podstawie danych z OpenStreetMap w kwietniu 2021 r. Wzięto pod uwagę 40 największych pod względem populacji miast w Polsce. Obliczono całkowitą liczbę kilometrów każdego pasa rowerowego oznaczonego jako taki na platformie, odfiltrowując podkategorie, które dały nieprawidłowe wyniki podczas ręcznego sprawdzania. Pod uwagę brane były tylko drogi rowerowe znajdujące się w obrębie linii miasta narysowanych na stronie OpenStreetMap. Wyniki dla każdego miasta zostały zsumowane i obliczono wskaźnik w metrach na mieszkańca. Zwykłe drogi bez specjalnych oznaczeń nie były brane pod uwagę. Ulice, na których po obu stronach wybudowano ścieżkę rowerową, zostały policzone osobno.