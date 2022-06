Topnieje liczba TFI prowadzących PPK

Zarządzane przez BPS TFI subfundusze PPK mają najlepsze wyniki w 2022 r. i za ostatnie 12 miesięcy. Ich dni są jednak policzone. BPS TFI podjęło decyzję o przekazaniu swojego funduszu PPK do PFR TFI.

„Dokładna data przekazania zarządzania funduszem BPS Emerytura PPK nie jest jeszcze znana, ale sam proces nie powinien potrwać dłużej niż kilka najbliższych miesięcy” – zaznacza BPS TFI w komunikacie dla klientów.

Pracodawcy i pracownicy związani z PPK spod szyldu BPS TFI nie muszą obecnie podejmować żadnych działań. Wszystkie podpisane do tej pory umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK pozostają w mocy. Normalnie działają też aplikacje STI24 czy też PPK Serwis. Jedyne co się na razie zmieniło to to, że BPS TFI nie podpisuje już nowych umów z pracodawcami na zarządzanie PPK.

Powodem decyzji o wyjściu z rynku PPK są małe aktywa funduszu BPS Emerytura PPK. Według danych KNF na koniec pierwszego kwartału 2022 r. wszystkie jego subfundusze zgromadziły niespełna 6 mln zł. To najmniejsza wartość ze wszystkich instytucji prowadzących PPK, przekładająca się na 0,07 proc. udział w rynku.

TFI należące do zrzeszenia banków spółdzielczych wyjaśnia, że obiektywnie rzecz biorąc zarządzanie PPK z niewielkimi aktywami jest bardzo trudne i w długim horyzoncie mniej korzystne uczestników. Utrudnia dostęp do rynków, w szczególności, relatywnie wysoki nominał pojedynczych transakcji na rynku międzybankowym może uniemożliwić realizację transakcji na tym rynku przez poszczególne subfundusze. Dysponując niskimi aktywami może też dochodzić do sytuacji, gdy zarządzający nie będzie w stanie nabyć odpowiedniej liczby różnych instrumentów w celu uzyskania pożądanej dywersyfikacji portfela. Niskie aktywa generują też wyższe koszty transakcyjne. W przypadku ponoszenia przez subfundusz kosztów stałych związanych z rozliczaniem transakcji, wartość tych kosztów będzie relatywnie wysoka w stosunku do wartości aktywów. W efekcie powodowałoby to pogorszenie wyników inwestycyjnych w porównaniu do analogicznych kosztów transakcyjnych ponoszonych przez subfundusz z wyższymi aktywami.

6 mln zł Takie aktywa zgromadziły subfundusze BPS Emerytura PPK. To 0,07 proc. udziału w rynku.

BPS TFI nie jest pierwszą instytucją, która zakończyła przygodę z PPK. Już w 2020 r. Aegon PTE zdecydowało się przekazać swój urobek w PPK do Pocztylion-Arka PTE. Formalnie stało się to w 2021 r. W tle decyzji Aegonu również leżały stosunkowo małe aktywa zgromadzone w PPK.

Niebawem można się spodziewać zniknięcia z rynku PPK Avivy. Tym razem będzie to jednak pochodna łączenia spółek z grupy Aviva ze spółkami z grupy Allianz na polskim rynku. Niemiecki Allianz nabył bowiem od Brytyjczyków polski biznes zarówno w sferze ubezpieczeniowej jak i zarządzania aktywami. Finalizacja tej transakcji będzie najważniejszym dotychczas ruchem w segmencie PPK. Na koniec pierwszego kwartału 2022 r., Aviva byłą piątym graczem w segmencie PPK z 6-procentowym udziałem w zarządzanych aktywach. Powiększony o Avivę Allianz będzie czwarty z 9-procentowym udziałem w rynku PPK.