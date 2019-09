Towar używany – to brzmi dumnie

Już ponad 40 proc. Polaków sięga po używane książki czy ubrania, a niemal 60 proc. – po auta. Rzecz z drugiej ręki to już nie powód do wstydu, lecz czasem wręcz do dumy, pisze w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

Z badania pracowni ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, do którego dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że już co drugi Polak sięga po produkty z drugiej ręki czy stawia na naprawę rzeczy zamiast kupowania nowych.



Jak zwraca uwagę dziennik, to efekt nie tylko niskich cen, ale i mody na ekologię oraz niechęci do tanich produktów z sieciówek. Zwłaszcza młodsze generacje coraz chętniej sięgają po produkty używane. Dla nich nie liczy się posiadanie rzeczy, tylko skorzystanie z niej i oddanie dalej.



"W ten sposób przeciwdziałamy marnotrawstwu" - powiedziała gazecie Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.



Dziennik pisze, że już 67 proc. badanych towary z drugiej ręki kupuje w serwisach internetowych, np. na Allegro. "Dziś używane przedmioty to ok. 10 proc. ze 120 mln ofert, które dostępne są na platformie co miesiąc" - powiedział "Rz" Paweł Klimiuk, rzecznik Allegro.



Gazeta zwraca także uwagę, że coraz bardziej popularne stają się również specjalistyczne sklepy z taką ofertą – samych second-handów z odzieżą jest nad Wisłą prawie 30 tys.