Towarzystwo Finansowe Silesia przejmie pełną kontrolę nad koksownią Victoria

Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS), które od jesieni 2016 r. jest większościowym akcjonariuszem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, przejmie pełną kontrolę nad tą spółką, odkupując pakiet 34,87 proc. akcji od mniejszościowego akcjonariusza - Agencji Rozwoju Przemysłu.

"Dotychczasowi akcjonariusze, zgodnie z porozumieniem z maja br., ustalili ostateczne warunki transakcji zbycia akcji WZK Victoria. Na ich podstawie do końca sierpnia br. zostanie zawarta umowa sprzedaży, a dominującym podmiotem nad WZK Victoria stanie się TF Silesia" - podała w poniedziałek Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).



TFS i ARP kupiły akcje koksowni Victoria jesienią 2016 r. od realizującej wówczas program restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 58,4 proc. akcji wałbrzyskiej koksowni nabyło wtedy Towarzystwo Finansowego Silesia, a kolejne ponad 34,5 proc. - Agencja Rozwoju Przemysłu. Za blisko 400 tys. akcji, reprezentujących ponad 92,8 proc. kapitału zakładowego spółki, obecni akcjonariusze zapłacili niespełna trzy lata temu 350 mln zł.



Strony nie podały jak dotąd wartości transakcji odkupienia przez TFS pakietu 34,87 proc. akcji koksowni od ARP.



Początkowo to ARP była zainteresowana przejęciem pełnej kontroli nad koksownią Victoria - w lutym br. Agencja złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację. W maju podobny wniosek złożyło Towarzystwo Finansowe Silesia, a strony porozumiały się ustalając, iż pakiet należący do partnera wykupi ten, kto zaoferuje wyższą cenę za akcję.



Jak podano w poniedziałek, ostatecznie akcje kupi TF Silesia. Transakcja - jak głosi komunikat ARP - "to efekt zakończenia procedury konsolidacji akcjonariatu WZK Victoria".



"Konsolidacja akcjonariatu jest efektem połączenia sił dwu funduszy Skarbu Państwa. Dzięki współpracy w WZK Victoria udało się przeprowadzić istotne zmiany, które pozwoliły osiągnąć spółce stabilność. Tym samym z sukcesem kończy się wspólny, trwający od 2016 roku nadzór nad największym producentem koksu odlewniczego w Polsce" - podała Agencja.



Po sfinalizowaniu umowy sprzedaży TF Silesia będzie właścicielem 93 proc. akcji koksowni.



"Dotychczasowa współpraca dwóch funduszy Skarbu Państwa pozwoliła osiągnąć spółce stabilność, zaburzoną sytuacją rynkową na przełomie lat 2016/2017 (...). Przejmując samodzielną kontrolę nad WZK Victoria, TF Silesia zwiększy synergie koksowni z grupą kapitałową TFS oraz przyspieszy działania w kierunku zabezpieczenia strategicznych interesów spółki" - podało w poniedziałkowym komunikacie katowickie Towarzystwo.



Jak podano w lutym br., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria zamknęły ub. rok rekordowym zyskiem netto rzędu 42 mln zł wobec ponad 20 mln zł rok wcześniej. Spółka potwierdzała wówczas, że toczą się rozmowy między TFS i ARP dotyczące przejęcia przez jedną ze stron pełnej kontroli nad spółką, zapewniała jednak, że "niezależnie od rozstrzygnięć koksownia będzie kontynuowała obraną drogę rozwoju”. Długoletni plan inwestycyjny koksowni zakłada m.in. modernizację baterii koksowniczych, sortowni oraz zagospodarowanie gazu koksowniczego.



Victoria rozstrzygnęła już przetarg na wykonanie projektu kompleksowej modernizacji sortowni, przygotowuje się także do gruntownej modernizacji kolejnej baterii koksowniczej. Głównym celem jest zbudowanie długoletniej zdolności do produkowania koksu odlewniczego najwyższej jakości, bez istotnego zachwiania wolumenów sprzedawanego koksu w okresie prowadzonych modernizacji baterii.



W czasie gdy właścicielami koksowni były wspólnie TFS i ARP, zakończono m.in. realizację strategicznego dla wałbrzyskiego zakładu projektu: budowę nowej baterii koksowniczej za ponad 130 mln zł; inwestycję oddano do użytku w grudniu 2017 r. W ubiegłym roku rozpoczęto także przygotowania do modernizacji sortowni oraz kompleksowego zagospodarowania gazu koksowniczego. Rozważana jest m.in. budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego na gaz koksowniczy, instalacja baterii silników spalinowych lub warianty mieszane.