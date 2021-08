Rozwój elektromobilności podbije popyt na tworzywa

BASF wskazuje, że rozwój rynku samochodów elektrycznych spowoduje wzrost popytu na tworzywa sztuczne w motoryzacji. A Polska jest akurat dużym producentem wyrobów z tworzyw dla tej branży.

Obecnie do produkcji jednego samochodu wykorzystuje się ok. 150 kg tworzyw, jednak wartość ta prawie się nie zmieniła w ciągu ostatnich 10 lat. Rozwój elektromobilności będzie więc głównym czynnik wzrostu rynku tworzyw sztucznych dla motoryzacji, który ma rosnąć w średnim tempie ok. 4,4 proc. i w 2028 r. będzie warty 38,7 mld USD.