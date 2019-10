Trójmiasto zerwało umowę ze spółką Nextbike'a

Zarząd Obszaru Metropolitalnego zdecydował o rozwiązaniu umowy z Nb Tricity na zarządzanie Rowerem Metropolitalnym MEVO.

"W ocenie zarządu, popartej analiza prawną i ekonomiczną, jest to jedyna szansa na uratowanie idei roweru metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronę środków publicznych przeznaczonych na finansowanie tego projektu" - podano w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej gdańskiego Urzędu Miasta.

Jak podkreślono, zarząd obszaru dawał NB Tricity sp. z o.o. wiele szans i wyznaczał liczne dodatkowe terminy, na wykonanie warunków umowy tj. dostarczenie kolejnych transz rowerów oraz zapewnienie poprawnego działania systemu.

"Kolejne przedłużone terminy, wskazywane i obiecywane przez NB nie zostały jednak dotrzymane" - poinformowano.

W ocenie OMGGS, nie ma szans na uzdrowienie współpracy.

Do tej pory OMGGS zapłaciła spółce NB Tricity 9,76 mln zł. Wartość stacji rowerowych to ok. 3,9 mln zł, rowerów - ok. 3,6 mln zł, a systemu IT - Ok. 650 tys.

"Wystąpiliśmy też do banku obsługującego NB Tricity o przelanie na nasze konto ponad 4 mln zł gwarancji bankowej. Dzisiejszą decyzją ochraniamy więc publiczne środki" - podano.

Własnością OMGGS pozostają 1224 rowery i 660 stacji postoju, system IT do zarządzania, aplikacja i strona internetowa. Zgodnie z umową, NB Tricity powinien przekazać OMGGS dostępy do aplikacji.

