Trump: Chiny szukają porozumienia

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że rozpoczną się poważne negocjacje z Chinami, po dwóch „bardzo dobrych telefonach” z Pekinu, informuje MarketWatch.

- Chiny zadzwoniły w nocy do naszych przedstawicieli zajmujących się handlem i nalegały do powrotu do rozmów. (…) Darzę to dużym szacunkiem – powiedział Trump.

Prezydent USA zapowiedział, że „zaczniemy rozmawiać bardzo poważnie”. Dodał, że Chińczycy chcą zawrzeć porozumienie, które myśli, że w końcu zostanie osiągnięte. Trump dodał, że więcej na ten temat powie w poniedziałek.

Podczas szczytu G7 w Biarritz, Trump wychwalał prezydenta Chin Xi Jinpinga nazywając go wielkim przywódcą, dodając, że perspektywy rozmów są bardzo pozytywną wiadomością dla świata.

Przed przemówieniem Trumpa przez światowe rynki zdążyła już przetoczyć się fala wyprzedaży, a chiński juan osłabił się do najniższego poziomu od 11 lat. Inwestorzy uciekają do bezpiecznych przystani – ceny obligacji rosną, a złoto drożeje.

