Prezydent Donald Trump uważa, że Meksyk chce się dogadać z USA w sprawie nielegalnej emigracji, ale groźba wprowadzenia cła wciąż jest aktualna, donosi Reuters.

- Meksyk, wiecie, chce zawrzeć umowę – powiedział Trump dziennikarzom w trakcie oficjalnej wizyty w Irlandii.

Zwrócił uwagę, że do Waszyngtonu udała się właśnie delegacja rządu Meksyku na negocjacje z przedstawicielami administracji USA.

- Meksyk może to zatrzymać, oni muszą to zatrzymać. Inaczej nie będziemy w stanie robić interesów. To bardzo prosta sprawa – powiedział Trump. - Myślę, że zatrzymają to. Myślę, że chcą się dogadać i dlatego wysłali swoich najważniejszych ludzi aby spróbowali i to zrobili. Zobaczymy co się dzisiaj stanie. Powinniśmy czegoś się dowiedzieć – dodał.

Niedawno prezydent Trump ogłosił, że od 10 czerwca USA nałożą 5 proc. cła na import z Meksyku i będą je zwiększać o 5 pkt. procentowych każdego następnego miesiąca aż osiągnie 25 proc. Powodem jest brak działań władz Meksyku powstrzymujących nielegalną emigrację przez granicę z USA.