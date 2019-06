Czerwiec był zwykle słabym miesiącem dla akcji niemieckich. Po raz ostatni tak dynamiczną zwyżkę zanotowano w 2003 r.

Wynik indeksu zapewne nie spodoba się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który kilka dni temu skrytykował deklaracje Maria Draghiego i zwrócił uwagę na wzrost notowań DAX-a.

German DAX way up due to stimulus remarks from Mario Draghi. Very unfair to the United States!