Trump przyklasnął przejęciu TikToka przez Oracle

Prezydent Donald Trump powiedział, że Oracle byłoby świetnym kandydatem do przejęcia amerykańskiego biznesu TikToka.

We wtorek The Financial Times napisał, że Oracle, amerykański producent oprogramowania kontrolowany przez Larry’ego Ellisona, prowadzi wstępne rozmowy z chińskim ByteDance dotyczące potencjalnego złożenia oferty kupna części biznesu TikToka. Według źródeł gazety, Oracle ma rozmawiać z grupą amerykańskich inwestorów, m.in. General Atlantic i Sequoia Capital, na temat wspólnego złożenia oferty przejęcia biznesu chińskiej aplikacji do wideoblogowania w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.