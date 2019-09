Po awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka pracę straci członek zarządu miejskiej spółki - donosi "Portal Komunalny".

Na specjalnej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, poinformował dziennikarzy o wstępnych wynikach kontroli w oczyszczalni Czajka. Z ustaleń ekspertów wynika, że doszło do rozwarstwienia rur i awarii dwóch rurociągów. Był to efekt wadliwego wykonawstwa - rury nie były połączone w należyty sposób.

Jednocześnie prezydent miasta poinformował, że członek zarządu miejskich wodociągów, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), straci pracę, ponieważ kontrola wykazała, że nie odbył się pięcioletni przegląd tunelu, co jest - jego zdaniem - „znaczącym uchybieniem”, mimo że nie miało wpływu na sierpniową awarię. Mowa o członku zarządu, który był bezpośrednio odpowiedzialny za nadzorowanie dokumentacji przeglądów.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu doszło do awarii kolektora oczyszczalni ścieków Czajka, w wyniku której do Wisły wypłynęły ścieki. Awaryjny zrzut ścieków przeprowadzono akurat w momencie, kiedy rzeka miała wyjątkowo niski poziom, w związku z czym mogło grozić to katastrofą ekologiczną. Ścieki nie były zrzucane do Wisły od czasów, gdy oddano do użytku Czajkę, w 2012 r. Miasto uspokaja, że woda w kranach jest bezpieczna, ponieważ jest pobierana z miejsc, znajdujących się powyżej powierzchni wody Wisły.