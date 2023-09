W sobotę Trzecia Droga rusza w trasę po Polsce; w każdym okręgu spotkamy się z wyborcami, przedstawimy nasz program, będziemy rozmawiać o najważniejszych sprawach, będziemy promować też polską, dobrą żywność - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL poinformował w sobotę na konferencji prasowej zorganizowanej prze Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, że Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) rusza w trasę po Polsce.

"Szanowni państwo, dwa green trucki ruszają w Polskę. Trzecia Droga rusza do Polaków. Jesteśmy i będziemy wszędzie, gdzie to możliwe. W każdym okręgu spotkamy się z wyborcami, przedstawimy nasz program. Będziemy rozmawiać o najważniejszych sprawach, o tym jak rozwiązać najważniejsze problemy" - powiedział lider PSL.

Przekazał, że "obok green trucków, zielonych wozów PSL-u, Trzeciej Drogi, staną miasteczka, w których będzie strefa dla dzieci, strefa do rozmów". "To jest takie otwarcie się kampanii na najmniejszą nawet miejscowość. Nie tylko wiece, nie tylko konwencje, ale dojechanie wszędzie tam, gdzie to możliwe" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Poinformował, że w sobotę odwiedzi Sieradz, Konin i Rawę Mazowiecką, w niedzielę od rana będzie w Wieruszowie, a po południu w Sosnowcu. "I tak każdego dnia wspólnie z Polską 2050, z Szymonem Hołownią będziemy w trasie rozmawiać i pokazywać 12 gwarancji Trzeciej Drogi dla Polaków, listę wspólnych spraw i nasz sposób jak rozwiązać najważniejsze problemy" - podkreślił szef ludowców.

Jak mówił, "bardzo ważna dla nas jest promocja żywności, bardzo ważne jest pokazanie, że marką najbardziej znaną na świecie gospodarki polskiej jest polska, dobra żywność". "To jest nasz skarb narodowy" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.