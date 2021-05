Trzy wnioski z majowej bitcoiniady

Maj mocno poturbował portfele amatorów kryptowalut. Choć potwierdziły się wcześniejsze ostrzeżenia przed spekulowaniem w tym segmencie, to jednak pogłoski o rychłej śmierci bitcoina są mocno przesadzone

To jest gorący maj w sektorze kryptowalutowym po tym, jak od września do kwietnia cena bitcoina (BTC) wzrosła niemal 6,5-krotnie, w połowie zeszłego miesiąca osiągając niemal 65 tys. USD. Późniejsza korekta zniosła kurs BTC w okolice 47 tys. USD (czyli o 27 proc. w dół). Potem jednak notowania wiodącej kryptowaluty powróciły do 60 tys. USD. I wtedy dopiero się zaczęło.