Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) spodziewa się, że w kolejnych miesiącach liczba wypadków i ich ofiar może się zwiększyć.

To oznacza, że prognoza niektórych przedstawicieli branży, że epidemia zaowocuje mniejszą liczbą szkód komunikacyjnych, a tym samym kwotą odszkodowań, jest chybiona. Uzasadniając swoje przewidywania, PIU odwołuje się do statystyk za okres od 24 kwietnia do 6 maja, gdy na drogach zginęło 76 osób, czyli o dwie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.