Zarząd jednogłośnie poparł takie rozwiązanie podczas piątkowego posiedzenia.

Zgodnie z nowymi założeniami, jeśli jakakolwiek osoba lub podmiot nabędzie co najmniej 15 proc. akcji zwykłych Twittera bez zgody zarządu, pozostali udziałowcy zyskają prawo do zakupu nowo wyemitowanych akcji ze zniżką. To powszechnie stosowana metoda na odparcia potencjalnego wrogiego przejęcia poprzez rozwodnienie, zwana także “trującą pigułką”.

Plan wygaśnie 14 kwietnia 2023 roku.

Elon Musk zaproponował w czwartek, że przejmie wszystkie akcje Twittera po cenie jednostkowej 54,20 USD, co stanowi 18-procentową premię w stosunku do środowego zamknięcia i wycenia spółkę na ok. 43,39 mld USD. Dyrektor generalny Tesli na początku kwietnia ujawnił, że wszedł w posiadanie 9,1 proc. akcji platformy społecznościowej, co czyni go jej największym akcjonariuszem.