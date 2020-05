Twitter pozwala pracować zdalnie… na zawsze

Ktoś wreszcie musiał to powiedzieć i nie jest wielkim zaskoczeniem, że tym kimś jest właśnie Jack Dorsey. Twitter wychodzi z pandemii z nowymi zasadami.

Do tej pory praca zdalna była w większości firm wyjątkiem, jakimś bonusem, z którego można było korzystać od czasu do czasu. Menedżerowie raczej niechętnie na to patrzyli, bo taki system odbiera możliwość bezpośredniego nadzoru nad zespołem. Koronawirus przyspieszył zmiany i wysłał ludzi masowo do domów. Nagle okazało się, że wszystko jest możliwe.

Twitter, Facebook, Google i inne spółki technologiczne szybko przekręciły wajchę, bo mają otwartość na zmianę wpisaną w swoje branżowe DNA. Facebook i Google niedawno ogłosiły, że pozwolą swoim pracownikom na pracę zdalną do końca roku. Twitter poszedł jeszcze dalej. Media zapchały się w ostatnim tygodniu doniesieniami o e-mailu, który prezes Jack Dorsey przesłał swoim pracownikom. Zapewnił ponoć, że wielu z nich będzie mogło pracować z domu na stałe, nawet po zakończeniu pandemii

- Mieliśmy wyjątkową pozycję, aby szybko reagować i pozwolić ludziom pracować z domu, biorąc pod uwagę nasz nacisk na decentralizację i wspieranie rozproszonej siły roboczej zdolnej do pracy z dowolnego miejsca. Ostatnie kilka miesięcy dowiodło, że to działa. Jeśli więc nasi pracownicy mają taką rolę oraz są w takiej sytuacji, która umożliwia im pracę w domu i chcą to robić zawsze, sprawimy, że tak się stanie. Jeśli nie, nasze biura będą ciepłe i przytulne, z pewnymi dodatkowymi środkami ostrożności, gdy poczujemy, że powrót jest bezpieczny - potwierdzili przedstawiciele Twittera w e-mailu wysłanym do portalu technologicznego TechCrunch.

Innymi słowy, jeśli masz stanowisko, które na to pozwala, a przede wszystkim ochotę na pracę z domu, dostaniesz na to pozwolenie. Pandemia pokazała, że można tak działać. Jeśli nie możesz już wytrzymać w domu, to twoje biuro czeka na ciebie. To odważny ruch, choć nie jest zaskoczeniem, że zdecydował się na to akurat Twitter.

Jack Dorsey słynie z oryginalnego stylu zarządzania. Menedżer kieruje nie tylko Twitterem, właścicielem popularnego portalu społecznościowego, ale zasiada także w fotelu prezesa spółki Square działającej na rynku płatności mobilnych. Łączy więc dwie posady firmach zatrudniających tysiące pracowników na całym świecie, bo sam Twitter ma ponad 35 biur w różnych krajach.

Już w zeszłym roku, gdy nikt nie spodziewał się, że COVID-19 przemodeluje rzeczywistość, Dorsey narobił sporo szumu zapowiadając, że planuje przenieść się do Afryki na okres od trzech do sześciu miesięcy. Był pod wrażeniem wizyty w RPA, Etiopii, Ghanie i Nigerii. Poznawał tam lokalne start-upy i tak mu nie spodobało, że wpadł na pomysł przenosin. Przypomnijmy, że główne siedziby Twittera i Square zlokalizowane są w San Francisco.

Co sądzicie o takich pomysłach? Czy praca zdalna jest możliwa i tak samo przyjemna jak ta w biurze? Szybki przegląd komentarzy na portalach społecznościowych pokazuje, że dla jednych pandemiczny eksperyment okazał się ożywczy, ale dla innych jest koszmarem. Niektórzy tylko odliczają dni do powrotu do przestrzeni biurowej, gdzie łatwiej oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych. Wielu z nas pracę zdalną musi łączyć jednak z opieką nad dziećmi, bo przedszkola i szkoły były do tej pory zamknięte. A domowe biuro w takich okolicznościach to zupełnie inne „domowe biuro”.

Trudno na razie przewidzieć, ile firm zdecyduje się na wprowadzenie nowych zasad na stałe. Nie wiadomo też, ilu pracowników będzie miało ochotę stale rezygnować z porannej podróży do biura, spotkań twarzą w twarz, wspólnych rozmów i dyskusji w salkach konferencyjnych, czy zwyczajnego wyjścia do firmowej kuchni na kawę.

1646e18c-8c31-11e9-bc42-526af7764f64

Puls Biznesu po godzinach Newsletter, który pozwoli odpocząć od codziennych newsów. Sylwetki ludzi biznesu, trendy, reportaże i podcasty ZAPISZ MNIE