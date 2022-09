Twitter wprowadza opcję edycji wpisów, ale nie dla wszystkich

Nowa opcja ma być dostępna wyłącznie dla osób, które zdecydują się na zakup subskrypcji Twitter Blue, za którą będzie trzeba zapłacić 4,99 USD miesięcznie. “Edytuj tweet” pozwoli użytkownikom wprowadzać zmiany w swoim tweecie przez maksymalnie 30 minut po jego pierwotnej publikacji. Poprawiane posty będą oznaczone specjalną etykietą, która umożliwi również wyświetlenie pierwotnej wersji wpisu - pisze Bloomberg.

Firma jest obecnie w trakcie testowania funkcji, dlatego część użytkowników już teraz może spotkać się z edytowanymi wpisami.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay