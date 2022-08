Tylko co siódmy pracownik angażuje się w obowiązki

Polacy nie podchodzą do pracy z entuzjazmem. Dodatkowo nasila się trend zwany „quiet quitting” oznaczający minimalne zaangażowanie. To duże wyzwanie dla liderów.

Na 38 krajów europejskich Polacy plasują się na dopiero 25 miejscu pod względem entuzjazmu do pracy. Jedynie 14 proc. rodaków wykazuje zadowolenie i zaangażowanie w wykonywane obowiązki – to jeden z najniższych wyników również na świecie. Pozostajemy w tyle m.in. za Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, gdzie co trzeci mieszkaniec deklaruje zadowolenie z pracy. W Europie lepsze wskaźniki od Polski odnotowano m.in. w Kosowie, Czarnogórze, Bułgarii, na Malcie, Litwie czy Islandii. Lepiej od Polski wypadają nawet kraje azjatyckie, jak Pakistan, Bangladesz, Indie czy Nepal, gdzie wskaźnik wynosi 27 proc. – wynika z raportu "State of the Global Workplace: 2022 Report" Instytutu Gallupa.

Można przypuszczać, że zaangażowanie Polaków i zadowolenie z pracy ma związek z wydarzeniami ze świata z ostatnich dwóch lat. Według Personnel Service, na podejście rodaków do obowiązków w miejscu zatrudnienia wpływ miała pandemia, wojna oraz trend „quiet quitting”. Nie chodzi o rezygnację, ale minimalne zaangażowanie i wykonywanie tylko przydzielonych zadań, bez wykraczania poza czas pracy. – Pandemia przyczyniła się do zatarcia granic między życiem prywatnym a zawodowym. Część osób zaczęła pracować po godzinach czy wieczorami, co prowadzi do wypalenia i nasila zjawisko zwane „quiet quitting”. Sprowadza się do wykonywania tylko przydzielonych obowiązków i tylko w czasie pracy. Trzymanie się tych ram pozwala zachować balans, ale też odbiera pracodawcom komponent związany z proaktywnym zaangażowaniem pracowników. Nie chodzi tu o zostawianie dłużej, a o kreatywność czy dążenie do rozwoju. Żeby zmotywować do tego pracowników, niezbędna jest silna rola liderów, a ci, jak widać po wynikach Instytutu Gallupa, mają trochę do nadrobienia. Pracownik musi też czuć, że jest za swoją pracę odpowiednio wynagradzany, a galopująca inflacja temu nie sprzyja – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy i założyciel Personnel Service. Wspomniana pandemia sprawiła, że wiele osób przewartościowało swoje życie i zmieniło priorytety. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, Polacy większą uwagę poświęcają zdrowiu, dlatego aż 35 proc. badanych wskazało na rozbudowany pakiet opieki medycznej jako najbardziej atrakcyjny benefit pracowniczy, a 29 proc. chce czterodniowego tygodnia pracy. Niewiele mniejszy odsetek oczekuje dodatkowych dni wolnych w roku (28 proc.) oraz krótszego o godzinę dnia pracy (23 proc.). Z kolei z badania Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że dla pokolenia Z pieniądze nie są najważniejsze, a praca musi dawać im możliwość rozwoju.