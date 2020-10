Uber i Lyft przegrały w Kalifornii

Sąd apelacyjny w Kalifornii zdecydował jednogłośnie, że Uber Technologies i Lyft muszą zmienić klasyfikację swoich kierowców w tym stanie z samozatrudnionych na pracowników.

Sprawa trafiła do sądu po wprowadzeniu w Kalifornii prawa, którego celem było spowodowanie zmiany klasyfikacji osób samozatrudnionych pracujących dla różnych firm, m.in. parataksówkowych, czy dostawców żywności, aby mogły korzystać z uprawnień przysługujących pracownikom, np. świadczeń dla bezrobotnych, czy płacy minimalnej. W maju Kalifornia pozwała Ubera i Lyft za to, że nie dostosowały się do nowego prawa. W sierpniu sędzia nakazał obu firmom parataksówkowym przeklasyfikowanie kierowców na pracowników. Obie firmy poinformowały, że oznaczałoby to załamanie modelu biznesowego. Odwołały się od wyroku. Ostrzegły, że negatywne rozstrzygnięcie może spowodować, że będą musiały opuścić Kalifornię.