Uber Technologies rozważa przejęcie Free Now, biznesu parataksówkowego stworzonego przez Daimlera i BMW, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Ubera zachęca do transakcji możliwość zwiększenia udziału w rynkach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Zaczął się nad nią zastanawiać w związku z problemami Free Now z pozyskaniemi nowych inwestorów, twierdzą informatorzy Bloomberga. Zastrzegają, że rozważanie Ubera nie muszą zakończyć się ofertą. Do tego mogą się pojawić także inni chętni.

Daimler i BMW połączyły swoje biznesy mobilności w ubiegłym roku i stworzyli z nich joint venture o nazwie Your Now. Jego częścią jest Free Now, które w przeszłości funkcjonowało pod nazwą MyTaxi i zintegrowało szereg aplikacji parataksówkowych, m.in. francuski Kepten, grecki Beat i rumuński Clever Taxi. Daimler szacował na koniec czerwca wartość swoich inwestycji udziałowych w połowę Your Now na 618 mln EUR.

